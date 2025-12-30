«Крылья Советов» опубликовали поздравление с Новым годом

Самарские «Крылья Советов» в официальном телеграм-канале опубликовали поздравление с Новым годом.

«Крылья Советов» — эмоции, которые всегда с тобой.

В преддверии Нового года все мы переполнены разными эмоциями. Счастье, радость, надежда… А может, тревога и грусть? Сегодня мы хотим напомнить, что эмоции — это не только светлые моменты, они многогранны. И именно это делает нашу жизнь такой прекрасной!

В этом году «Крылья Советов» переживали разные времена. Но в любых обстоятельствах мы чувствовали вашу поддержку! В моменты триумфа, и особенно в минуты «шторма». Нужно обязательно верить, что каждый прожитый момент (на стадионе или вне поля) — это шаг к чему-то большему.

Только вместе мы сможем преодолеть любые преграды. Ведь счастье можно найти даже в тёмные времена, если не забывать обращаться к свету! В конце концов, не проигрывает тот, кто не пропускает!

Мы желаем вам прожить предстоящий год искренне, по сердцу, в честном согласии с самим собой!

С любовью, ваша команда «Крылья Советов»!» — сказано в публикации самарского клуба.