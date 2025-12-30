Скидки
В Бразилии раскрыли статус переговоров «Зенита» и «Крузейро» по Жерсону

В Бразилии раскрыли статус переговоров «Зенита» и «Крузейро» по Жерсону
«Крузейро» считает полузащитника «Зенита» Жерсона главной трансферной целью, однако не готов платить € 40 млн, которые запрашивает санкт-петербургский клуб. Даже при условии включения в сделку защитника Джонатана Жезуса команде из Белу-Оризонти всё равно пришлось бы заплатить существенную сумму. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на бразильского журналиста Самуэля Венансио на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент отсутствует прогресс в переговорах. «Крузейро» по-прежнему готов инвестировать в трансфер Жерсона, но только приемлемые для себя суммы.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

