Писарев ― о формате Кубка России: будь он в моё время, у меня было бы больше трофеев

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о новом формате проведения Фонбет Кубка России.

— Как вам новый формат Кубка России?
— При новом формате увеличилось количество матчей, в турнир вовлечено больше клубов. У команд есть второй шанс, право на ошибку, которую они могут исправить. Будь в моё время такой формат, возможно, у меня было бы больше трофеев, а так – только один. Ведь два финала я проиграл: один — «Металлисту», второй — «Зениту», — заявил Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

Новый формат Кубка России действует с сезона-2022/2023. Он предусматривает полноценный групповой этап. Вылетевшая из Пути РПЛ команда продолжает выступление в турнире в Пути регионов.

