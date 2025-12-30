Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сафонов назвал вид спорта, который хотел бы освоить после окончания карьеры

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как провёл зимний отпуск, а также назвал занятие, которое он хотел бы попробовать после завершения карьеры.

«В этом году зимний отпуск был всего около недели. Так что мы быстро собрались и поехали в Швейцарию, в город Андерматт.

Было здорово приехать в снег, но мы чувствовали себя немного не в своей тарелке, так как большинство людей вокруг нас были с лыжами или сноубордами в руках. Кстати, это одно из занятий, в котором я бы хотел себя попробовать, но, естественно, уже после карьеры.

Итог поездки: нам понравились зимние виды, но мы договорились вернуться сюда в другое время года, так как летом здесь должно быть не менее красиво», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Матвей Сафонов показал виды с отдыха в горах:

