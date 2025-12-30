«Рад, что закончилось быстро». Писарев — о работе главным тренером в «Химках»

Тренер сборной России Николай Писарев поделился воспоминаниями о работе в подмосковных «Химках». Специалист возглавлял команду с августа по сентябрь 2022 года.

— Вы скучаете по работе главным тренером?

— Прям чтобы скучать ― нет. Я главным тренером был во всех ипостасях, во всех лигах.

— Как вы вспоминаете опыт в «Химках»? Кажется, 25 дней там проработали.

— Около того. Но благодаря «Химкам» я собрал комплект. Мне не хватало РПЛ, потому что до этого момента я поработал везде — молодёжная сборная, сборная по пляжному футболу, спортивный директор РФС, главный тренер в команде ФНЛ. Оглядываясь назад, я, конечно, рад, что моя работа в «Химках» закончилась так быстро, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.