Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рад, что закончилось быстро». Писарев — о работе главным тренером в «Химках»

«Рад, что закончилось быстро». Писарев — о работе главным тренером в «Химках»
,
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев поделился воспоминаниями о работе в подмосковных «Химках». Специалист возглавлял команду с августа по сентябрь 2022 года.

— Вы скучаете по работе главным тренером?
— Прям чтобы скучать ― нет. Я главным тренером был во всех ипостасях, во всех лигах.

— Как вы вспоминаете опыт в «Химках»? Кажется, 25 дней там проработали.
— Около того. Но благодаря «Химкам» я собрал комплект. Мне не хватало РПЛ, потому что до этого момента я поработал везде — молодёжная сборная, сборная по пляжному футболу, спортивный директор РФС, главный тренер в команде ФНЛ. Оглядываясь назад, я, конечно, рад, что моя работа в «Химках» закончилась так быстро, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Ехали с Шалимовым, нас занесло ― улетели. Фонтан крови был знатный». Истории от Писарева
Эксклюзив
«Ехали с Шалимовым, нас занесло ― улетели. Фонтан крови был знатный». Истории от Писарева
«Теория заговора про Карпина? Посмеялся». Итоги года для сборной России от Писарева
Эксклюзив
«Теория заговора про Карпина? Посмеялся». Итоги года для сборной России от Писарева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android