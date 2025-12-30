Карпин рассказал о желании встретиться с Захаряном, Головиным и Сафоновым зимой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился планами на январь. Специалист сообщил о желании встретиться с российскими игроками, выступающими в Европе: Арсеном Захаряном («Реал Сосьедад»), Александром Головиным («Монако») и Матвеем Сафоновым («ПСЖ»).

– Совсем скоро начинаются январские сборы. Вы говорили, что тоже на них поедете. Как распределяются обязанности у тренерского штаба в сборной? За Николаем Николаевичем Писаревым вы закрепляете одни клубы, за собой другие? Или нет?

– Либо Николай Николаевич, либо Юрий Валерьевич [Никифоров] поедут в Турцию или в ОАЭ. На первом сборе обычно все начинают приходить в себя, тренироваться, но общение с тренерскими штабами клубов и получаемая на сборах информация дают пищу для размышлений.

– Вас лично где ждать?

– Я точно буду и в ОАЭ, и в Турции. Плюс хотелось бы до конца января посетить Захаряна, Головина, Сафонова, — сказал Карпин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Как сборная России играет при Карпине: