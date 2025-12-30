Николай Писарев: со мной Туфан Садыгов повёл себя порядочно

Тренер сборной России Николай Писарев поделился воспоминаниями о работе с инвестором Туфаном Садыговым в период карьеры в подмосковных «Химках». Летом текущего года клуб был расформирован из-за долгов, а позже на отсутствие зарплат жаловались игроки турецкой команды «Серик», которой также приписывали связь с бизнесменом.

— Изначально не было ощущения, что не надо соглашаться на работу в «Химках»?

— Не было. Я переговорил с Садыговым. Клуб в Москве, тренировки в Новогорске, инфраструктура супер, всё есть.

— При разговоре с Садыговым ничто не смущало?

— Сомнения были. Но подумал, что если не попробую – пожалею.

— Сейчас ещё и в Турции случилась история с Юраном и российскими игроками. После этого Туфан стал нерукопожатным для российского футбола?

— Ну, его же отстранили от любой футбольной деятельности. Но со мной он повёл себя порядочно: мы ударили по рукам и разошлись, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.