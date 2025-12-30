Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи поздравил болельщиков с Новым годом

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поздравил болельщиков клуба с Новым годом.

«Уважаемые болельщики!

В завершение 2025 года я хотел бы от имени всей семьи «Пари Сен-Жермен» выразить огромную благодарность и пожелать всего наилучшего в 2026 году.

Завершающийся год был просто исключительным: наша мужская команда завоевала шестой титул, который пополнил коллекцию трофеев наших секций: гандбольный клуб «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 12-й раз в своей истории, дзюдоистский клуб «ПСЖ» во второй раз выиграл Лигу чемпионов в смешанном разряде, наши девушки и юноши до 19 лет стали чемпионами Франции, не говоря уже о женской секции, которая начинает новый амбициозный цикл.

Эти успехи являются результатом всесторонней и коллективной приверженности делу. Наши спортсмены одерживают самые прекрасные победы, воплощая в себе ценности целеустремлённости, молодости и командной работы, которая ведётся и за кулисами, где сотрудники и все команды клуба ежедневно работают с профессионализмом и энтузиазмом.

И, конечно же, нужно упомянуть и трибуны, где ваш энтузиазм придаёт нашим командам дополнительный импульс, который зачастую оказывается решающим.

Пока клуб проводил рекордное количество матчей по всему миру – от США до Дохи – вы присутствовали на каждом из них. Дома и на выезде, в каждом соревновании, вплоть до финального свистка, вы пели наши песни и зажигали наши цвета. Вашими голосами и баннерами на стадионе выражалась вся гордость и мощь «Пари Сен-Жермен». Без вас это зрелище было бы совсем другим.

Все мы разные, но всех объединяет одна и та же страсть. Я думаю, в частности, о тех, для кого «Пари Сен-Жермен» — это дело всей жизни. О наших участниках программы «Исторический сезонный абонемент». О наших ассоциациях болельщиков, которые благодаря своей энергии и активности превращают каждый матч в момент беспрецедентной яркости. О наших красно-синих послах по всему миру — более 180 фан-клубов в 92 странах. О тех, кто демонстрирует свою преданность, присоединяясь к программе MyParis. Вот лишь одна цифра, чтобы проиллюстрировать вашу непоколебимую поддержку: на «Парк де Пренс» было сыграно 175 матчей подряд с полными трибунами!

Сегодня, как никогда прежде, сила «Пари Сен-Жермен» заключается в том, что у него лучшие болельщики в мире. Вместе, единые и полные энтузиазма, на поле, за кулисами и на трибунах, мы продолжим писать самые прекрасные страницы нашей истории и заставим «Пари Сен-Жермен» сиять.

Желаю вам и вашим близким счастливого 2026 года!» — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт парижан.