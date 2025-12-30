Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ребят, давайте, ложитесь». Писарев вспомнил празднование Нового года на базе «Спартака»

«Ребят, давайте, ложитесь». Писарев вспомнил празднование Нового года на базе «Спартака»
,
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев поделился воспоминаниями о праздновании Нового года на базе московского «Спартака».

— Мы записываемся в декабре. Можете вспомнить свой самый отвязный Новый год?
— Скорее, самый запоминающийся, когда я маленьким ходил в Кремль на Ёлку. До сих пор помню пластмассовую коробку красного цвета с кучей конфет в качестве подарка. Один раз 31 декабря я пошёл на эту Ёлку в Кремлёвский дворец — неизгладимое впечатление. И ещё мне всегда нравились мороз и снег, ощущение праздника. А сейчас — катастрофа с погодой.

— А во взрослом возрасте?
—Сейчас я просто еду на дачу с семьёй. Но, помню, один раз мы отмечали на базе в Тарасовке всей командой. Потому что 1 января мы должны были улетать на мини-турнир в Германию.

— И как отметили?
— Потусили, выпили. Помню, Александр Фёдорович Тарханов потом прошёлся по номерам в шесть утра и сказал: «Ребят, давайте, ложитесь. У нас скоро вылет всё-таки», — заявил Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Ехали с Шалимовым, нас занесло ― улетели. Фонтан крови был знатный». Истории от Писарева
Эксклюзив
«Ехали с Шалимовым, нас занесло ― улетели. Фонтан крови был знатный». Истории от Писарева
«Теория заговора про Карпина? Посмеялся». Итоги года для сборной России от Писарева
Эксклюзив
«Теория заговора про Карпина? Посмеялся». Итоги года для сборной России от Писарева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android