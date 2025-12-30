«Ребят, давайте, ложитесь». Писарев вспомнил празднование Нового года на базе «Спартака»

Тренер сборной России Николай Писарев поделился воспоминаниями о праздновании Нового года на базе московского «Спартака».

— Мы записываемся в декабре. Можете вспомнить свой самый отвязный Новый год?

— Скорее, самый запоминающийся, когда я маленьким ходил в Кремль на Ёлку. До сих пор помню пластмассовую коробку красного цвета с кучей конфет в качестве подарка. Один раз 31 декабря я пошёл на эту Ёлку в Кремлёвский дворец — неизгладимое впечатление. И ещё мне всегда нравились мороз и снег, ощущение праздника. А сейчас — катастрофа с погодой.

— А во взрослом возрасте?

—Сейчас я просто еду на дачу с семьёй. Но, помню, один раз мы отмечали на базе в Тарасовке всей командой. Потому что 1 января мы должны были улетать на мини-турнир в Германию.

— И как отметили?

— Потусили, выпили. Помню, Александр Фёдорович Тарханов потом прошёлся по номерам в шесть утра и сказал: «Ребят, давайте, ложитесь. У нас скоро вылет всё-таки», — заявил Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.