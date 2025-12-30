В футболе может быть введён «офсайд Арсена Венгера» с сезона-2026/2027 — RMC Sport

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) открыты к тому, чтобы изменить правила офсайда в соответствии с рекомендациями экс-тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. Об этом сообщает RMC Sport.
Напомним, «офсайд Венгера» предполагает, что футболист считается в положении «вне игры», только если он всем телом опередил последнего защитника.
По информации источника, ИФАБ изучит предложение Венгера на ежегодном собрании, которое состоится 20 января в Лондоне. В феврале оно будет представлено Генеральной Ассамблее. Если предложение будет одобрено, то «офсайд Венгера» попытаются реализовать в сезоне-2026/2027.
С 2019 года Венгер занимает должность директора по развитию в ФИФА.
