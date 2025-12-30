Динияр Билялетдинов стал тренером в молодёжной команде «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов стал тренером в молодёжной команде железнодорожников. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Напомним, главным тренером молодёжки «Локомотива» с 14 декабря 2023 года является Дмитрий Хохлов.

«Поздравляем Динияра Ринатовича с новым назначением и желаем успехов и побед вместе с молодёжной командой «Локо»!» — написано на сайте железнодорожников.

Подчёркивается, что в сезоне-2026 в тренерский штаб молодёжки войдут: главный тренер Дмитрий Хохлов, тренер Динияр Билялетдинов, тренер вратарей Евгений Плотников, тренер по физподготовке Александр Гончаров и аналитик Виктор Тестоедов.

Билялетдинов является выпускником академии «Локомотива». В его составе полузащитник провёл 186 матчей во всех турнирах, где забил 38 голов и сделал 27 результативных передач. В 2024 году Билялетдинов присоединился к отделу индивидуальной подготовки департамента развития молодёжного футбола железнодорожников.

