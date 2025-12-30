«Арсенал» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча 19-го тура АПЛ начнётся в 23:15

Сегодня, 30 декабря, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Арсенал» и «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «канониров» 42 набранных очка в 18 матчах. Отрыв от «Манчестер Сити» со второй строчки составляет два очка. «Астон Вилла» с 39 очками располагается на третьем месте в таблице АПЛ.