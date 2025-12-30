Скидки
Вингер Айдын предпочитает перейти не в ЦСКА, а в «Трабзонспор» — журналист Конуксевер

Крайний нападающий «Фенербахче» Огуз Айдын предпочитает перейти в «Трабзонспор», а не в московский ЦСКА. Об этом сообщает журналист Сафа Конуксевер в эфире Tivibu Spor.

По информации источника, возможность работы с его экс-тренером Фатихом Текке является для него веским фактором, чтобы перейти в «Трабзонспор».

Ранее СМИ сообщали, что красно-синие готовы арендовать 25-летнего вингера за € 550 тыс. с обязательством выкупа за € 5,5 млн. На текущий момент российский клуб ожидает ответа от турецкой команды.

Айдын и Текке работали вместе в «Аланьяспоре».

В нынешнем сезоне Айдын принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

