Футбол Новости

Николай Писарев вспомнил, как разбился на машине в Италии вместе с Шалимовым

Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев поделился воспоминаниями о ДТП в Италии, в которое попал вместе с экс-футболистом «Интера» Игорем Шалимовым.

— Мы слышали историю, как вы с Шалимовым чуть не разбились на машине. Что там было?
— Да, попали в ДТП. Шалимов только подписал контракт с «Интером», а я из Швейцарии к нему прилетел. И мы ехали в город Пескара. Нам надо было проехать 200 километров. А ехали ночью — вокруг ни фонарей, ничего. Глухомань полная. Шёл дождичек, ну и нас занесло — улетели. Но живы остались, как видите. Фонтан крови из головы у меня плескал знатный. Я был не пристёгнут — влетел в стекло заднего вида.

— Как выпутывались?
— Шалимов перепрыгнул через ограждение, пытался найти помощь. Перед нами все закрывали ставни. Но оно и понятно — какие-то русские ходят ночью, орут что-то с акцентом. Потом Игорь Михайлович вышел на трассу, остановил фуру. Нас довезли до заправки, оказали помощь — всё.

— А машина?
— Машина — всё, — рассказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

