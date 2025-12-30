«Страсбург» хочет усилиться воспитанником «Манчестер Сити» — BBC

Французский «Страсбург» планирует подписать полузащитника «Ноттингем Форест» Джеймса Макэйти. Об этом сообщает BBC.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Челси». Лондонский клуб и «Страсбург» сотрудничают в связи с наличием общего совладельца в лице компании BlueCo.

Полузащитник является воспитанником «Манчестер Сити». В составе взрослой команды «горожан» он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 10 матчах «лесников» во всех турнирах.