«Вокруг американские лётчики, девушки в паранджах». Писарев — о Саудовской Аравии в 1999-м

Тренер сборной России Николай Писарев поделился воспоминаниями о краткосрочном периоде пребывания в клубе «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии в 1999 году.

— Вы же ещё и в Саудовскую Аравию заезжали.

— Всё вы знаете. Это было на закате карьеры, в 1999-м — позвали в «Аль-Иттихад». Но я даже сыграть за клуб не успел, потому что уехал через три месяца. Мне там было очень тяжело.

— Почему?

— Шариат, туризма там тогда не существовало. Это не нынешняя Саудовская Аравия. Я летел с пересадкой через Лондон, прилетел в город Джидда. Меня привозят в гостиницу, где ни одного европейца, вокруг американские лётчики изнемождённые, девушки в паранджах. Единственным легионером в нашей команде был Донадони. Мне было очень сложно адаптироваться к местным законам. Во время тренировки — молитва. Стоишь и ждёшь, пока местные ребята закончат. Контракт был на три месяца, что тоже странно. Чемпионат — непривычный, матчи только после захода солнца.

— Как вас туда занесло?

— Агент Шалимова Бранкини предложил, деньги дали хорошие. Через пару месяцев я понял, что этот чемпионат не для меня, — рассказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.