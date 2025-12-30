Скидки
Писарев — о коллекции марок: сложно назвать цену, храню альбом в банковской ячейке

,
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал о собственной коллекции марок.

— У вас есть коллекция марок. Вы её пополняете?
— Уже нет. Телефон вытеснил все конверты и марки. Раньше-то письма писали.

— Откуда у вас коллекция?
— Отец мне передал альбом. Я начал его пополнять. Закончил к концу прошлого века. Раньше в «Союзпечати» продавались марки, какие-то я обменивал. У меня есть редкие марки — чемпионата мира 1930-го, 1934-го, 1938-го. И есть марки 1936 года из Германии.

— Где вы их достали?
— Там их уже нет. Цену этого альбома назвать сложно. Он в банке в ячейке лежит — дома не храню.

— Что планируете с ними делать?
— Хотел старшему сыну отдать. Но дети этим не интересуются, у них другие интересы, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

