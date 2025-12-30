Скидки
Экс-игрок «Динамо» Карраскаль может перейти в «Наполи» за € 20 млн — Конур

Экс-игрок «Динамо» Карраскаль может перейти в «Наполи» за € 20 млн — Конур
Комментарии

«Наполи» готов предложить «Фламенго» € 20 млн за переход атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, ранее бразильский клуб отклонил предложение «Марселя» о приобретении 27-летнего футболиста в размере € 15 млн.

Колумбиец покинул стал бело-голубых минувшим летом. Карраскаль играл за «Динамо» с лета 2023 года, когда он перешёл из московского ЦСКА. В составе красно-синих полузащитник выступал с февраля 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Контракт Карраскаля с «Фламенго» рассчитан до лета 2029 года.

