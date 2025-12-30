Александр Кержаков назвал главный новогодний салат, который готовит каждый Новый год

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, какое блюдо регулярно присутствует на его новогоднем столе.

«Каждый Новый год готовлю крабовый салат (улыбается)», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Александр Кержаков завершил профессиональную карьеру летом 2017 года. Помимо «Зенита», нападающий выступал за такие клубы, как «Светогорец», «Динамо» Москва, а также за испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Всего в его активе 30 мячей и 17 голевых передач в составе сборной России, за которую он провёл 91 матч.