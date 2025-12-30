Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков назвал главный новогодний салат, который готовит каждый Новый год

Александр Кержаков назвал главный новогодний салат, который готовит каждый Новый год
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, какое блюдо регулярно присутствует на его новогоднем столе.

«Каждый Новый год готовлю крабовый салат (улыбается)», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Александр Кержаков завершил профессиональную карьеру летом 2017 года. Помимо «Зенита», нападающий выступал за такие клубы, как «Светогорец», «Динамо» Москва, а также за испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Всего в его активе 30 мячей и 17 голевых передач в составе сборной России, за которую он провёл 91 матч.

Материалы по теме
Нельзя переписывать рекорд Дзюбы по голам в сборной России на Кержакова
Нельзя переписывать рекорд Дзюбы по голам в сборной России на Кержакова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android