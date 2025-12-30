«Аль-Хиляль» по-прежнему хочет сохранить Рубена Невеша в команде — Джейкобс

Саудовский «Аль-Хиляль» хочет сохранить в команде полузащитника Рубена Невеша. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

По данным источника, саудовский клуб предлагает игроку сборной Португалии двухлетний контракт на улучшенных условиях. Футболист на данный момент ещё не принял решения. «Манчестер Юнайтед» также направил запрос по хавбеку, но к этому моменту переговоры далеки от продвинутой стадии. «Ювентус» и «Атлетико» следят за ситуацией.

Невеш выступает в составе «Аль-Хиляля» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.