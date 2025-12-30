Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Красавцы, сражались! Давай пивка хлопнем». Писарев вспомнил об игре за «Санкт-Паули»

«Красавцы, сражались! Давай пивка хлопнем». Писарев вспомнил об игре за «Санкт-Паули»
,
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев поделился воспоминаниями об игре в составе немецкого клуба «Санкт-Паули», за который он выступал с июля 1996-го по декабрь 1997 года.

— Вы играли в «Санкт-Паули». Клуб особенный. Что осталось у вас памятного в голове?
— Уникальный клуб, а особенно старый стадион ― «Миллернтор». Не знаю, есть ли где ещё такой клуб, где футболистам, чтобы попасть на арену, надо было пройти через бар, потому что другого пути нет. А в баре всегда болельщики, все уже подогретые. Они всегда тебя хлопают по плечу: «Давайте, не подкачайте! Мы за вас». Но главное — после игры-то тоже через всю эту бригаду идти. Футболисты всегда понимали, что должны отдать на поле всё. Помню, скрутились «Баварии» 0:3 дома. На поле мы умирали, но шансов не было. Та «Бавария» была фантастической. И я после игры думал: «Пойду-ка я через бар последним». Но нет — они, наоборот, поддержали: «Молодцы! Видели, как сражались, красавцы! Давай пивка хлопнем». Я подумал: «Вот — другое дело» (смеётся).

— Ещё традиции были?
— Когда я приехал, капитан и вратарь устроили мне обряд посвящения. Они повели меня в порт, где было много старых баров с длинными лавками. Там много моряков и так далее — пиво и сосиски повсюду. Вот меня привели туда, пивка налили. В какой-то момент мы взялись за плечи, начали качаться и петь песни. А ещё стадион и офис клуба находятся на улице красных фонарей, где куча борделей, барышни за витринами.

— Добавляло мотивации?
— Это просто уникальность клуба. Для меня это был культурный шок, я воспитанник СССР. Мне лет-то всего ничего, а тут на меня разом навалилась вся буржуазная пропаганда, их нравы. Конечно, я всё это прочувствовал. Для моего несозревшего организма это было сильно, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Ехали с Шалимовым, нас занесло ― улетели. Фонтан крови был знатный». Истории от Писарева
Эксклюзив
«Ехали с Шалимовым, нас занесло ― улетели. Фонтан крови был знатный». Истории от Писарева
«Теория заговора про Карпина? Посмеялся». Итоги года для сборной России от Писарева
Эксклюзив
«Теория заговора про Карпина? Посмеялся». Итоги года для сборной России от Писарева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android