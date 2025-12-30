«Красавцы, сражались! Давай пивка хлопнем». Писарев вспомнил об игре за «Санкт-Паули»

Тренер сборной России Николай Писарев поделился воспоминаниями об игре в составе немецкого клуба «Санкт-Паули», за который он выступал с июля 1996-го по декабрь 1997 года.

— Вы играли в «Санкт-Паули». Клуб особенный. Что осталось у вас памятного в голове?

— Уникальный клуб, а особенно старый стадион ― «Миллернтор». Не знаю, есть ли где ещё такой клуб, где футболистам, чтобы попасть на арену, надо было пройти через бар, потому что другого пути нет. А в баре всегда болельщики, все уже подогретые. Они всегда тебя хлопают по плечу: «Давайте, не подкачайте! Мы за вас». Но главное — после игры-то тоже через всю эту бригаду идти. Футболисты всегда понимали, что должны отдать на поле всё. Помню, скрутились «Баварии» 0:3 дома. На поле мы умирали, но шансов не было. Та «Бавария» была фантастической. И я после игры думал: «Пойду-ка я через бар последним». Но нет — они, наоборот, поддержали: «Молодцы! Видели, как сражались, красавцы! Давай пивка хлопнем». Я подумал: «Вот — другое дело» (смеётся).

— Ещё традиции были?

— Когда я приехал, капитан и вратарь устроили мне обряд посвящения. Они повели меня в порт, где было много старых баров с длинными лавками. Там много моряков и так далее — пиво и сосиски повсюду. Вот меня привели туда, пивка налили. В какой-то момент мы взялись за плечи, начали качаться и петь песни. А ещё стадион и офис клуба находятся на улице красных фонарей, где куча борделей, барышни за витринами.

— Добавляло мотивации?

— Это просто уникальность клуба. Для меня это был культурный шок, я воспитанник СССР. Мне лет-то всего ничего, а тут на меня разом навалилась вся буржуазная пропаганда, их нравы. Конечно, я всё это прочувствовал. Для моего несозревшего организма это было сильно, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.