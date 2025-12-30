«Пффф, меня опекали 25». Кисляк выложил фото Месси в окружении пяти соперников

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в своём телеграм-канале опубликовал коллаж из двух фотографий. На одной из них запечатлён бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси в окружении пяти футболистов «Ливерпуля». На второй сам Кисляк в костюме Деда Мороза и в окружении нескольких детей из академии красно-синих.

«Пятеро против одного? Пффф, меня опекали двадцать пять», — прокомментировал коллаж Кисляк, добавив смеющийся эмодзи.

Напомним, ранее футболисты ЦСКА провели матч со 170 детьми из академии московского клуба на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена». За красно-синих в костюмах Деда Мороза сыграли семь человек, включая Кисляка.

Материалы по теме Тренер сборной России Писарев рассказал, что отличает Батракова и Кисляка

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: