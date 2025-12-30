Агент Захаряна отреагировал на слухи о пропущенной игроком тренировке из-за гриппа

Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию, согласно которой футболист якобы пропустил тренировочное занятие команды из-за гриппа и занимался по индивидуальной программе.

«У Арсена всё хорошо, никаких болезней нет. На тренировке он присутствовал, просто чуть позже», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023-го. В нынешнем сезоне футболист провёл за команду 14 матчей, в которых забил один гол. На данный момент клуб занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги.