Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Захаряна отреагировал на слухи о пропущенной игроком тренировке из-за гриппа

Агент Захаряна отреагировал на слухи о пропущенной игроком тренировке из-за гриппа
Комментарии

Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию, согласно которой футболист якобы пропустил тренировочное занятие команды из-за гриппа и занимался по индивидуальной программе.

«У Арсена всё хорошо, никаких болезней нет. На тренировке он присутствовал, просто чуть позже», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023-го. В нынешнем сезоне футболист провёл за команду 14 матчей, в которых забил один гол. На данный момент клуб занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Материалы по теме
Орлов высказался о неудачном периоде Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android