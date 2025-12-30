Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В СССР два часа за детским питанием стоял, а тут…» Писарев — о жизни в Швейцарии в 1990-м

«В СССР два часа за детским питанием стоял, а тут…» Писарев — о жизни в Швейцарии в 1990-м
,
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал о переезде в Швейцарию в 1990 году. В июле того года экс-форвард национальной команды перебрался из «Торпедо» в клуб «Винтертур».

«Ещё запомнилось, как я впервые в Швейцарии оказался в 1990-м. Настоящий потребительский рай. В СССР же всё было по карточкам, а тут я в супермаркете тележками сметал: можно купить всё! Я только-только стоял два часа в очереди за детским питанием в СССР, а тут… Я там всю зарплату оставлял в этих продуктовых, пытаясь утолить свой потребительский голод», — рассказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Ехали с Шалимовым, нас занесло ― улетели. Фонтан крови был знатный». Истории от Писарева
Эксклюзив
«Ехали с Шалимовым, нас занесло ― улетели. Фонтан крови был знатный». Истории от Писарева
«Теория заговора про Карпина? Посмеялся». Итоги года для сборной России от Писарева
Эксклюзив
«Теория заговора про Карпина? Посмеялся». Итоги года для сборной России от Писарева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android