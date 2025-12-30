«В СССР два часа за детским питанием стоял, а тут…» Писарев — о жизни в Швейцарии в 1990-м

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал о переезде в Швейцарию в 1990 году. В июле того года экс-форвард национальной команды перебрался из «Торпедо» в клуб «Винтертур».

«Ещё запомнилось, как я впервые в Швейцарии оказался в 1990-м. Настоящий потребительский рай. В СССР же всё было по карточкам, а тут я в супермаркете тележками сметал: можно купить всё! Я только-только стоял два часа в очереди за детским питанием в СССР, а тут… Я там всю зарплату оставлял в этих продуктовых, пытаясь утолить свой потребительский голод», — рассказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.