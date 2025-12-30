Скидки
18-летний вингер «Краснодара» бесплатно переходит в «Торпедо» — источник

18-летний нападающий молодёжной команды «Краснодара» Арсен Ревазов продолжит карьеру в составе московского «Торпедо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, вингер переходит бесплатно, его контракт рассчитан на пять лет. При этом у «Краснодара» остаётся право обратного выкупа.

Ревазов находится в системе «быков» с 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 60 матчах ЮФЛ-1, ЮФЛ-2 и МФЛ, в которых отметился 24 голами и 25 результативными передачами.

После 21 тура Лиги Pari «Торпедо» набрало 21 очко и на текущий момент занимает 15-е место.

