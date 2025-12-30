«Ницца» хочет подписать защитника «Тоттенхэма» Бена Дэвиса — L’Équipe

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Уэльса Бен Дэвис может продолжить карьеру в «Ницце». Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, французский клуб намерен осуществить трансфер футболиста в январе. Из-за травм линия обороны «орлов» ощутимо пострадала, в клубе считают, что Дэвис сможет восполнить эти пробелы. Отмечается, что «Ницце» будет непросто осуществить эту сделку из-за зарплаты защитника, а также по причине желания игрока подписать долгосрочный трудовой договор.

В нынешнем клубном сезоне Бен Дэвис принял участие лишь в двух матчах, в общей сложности проведя на поле 53 минуты. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.