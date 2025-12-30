Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ницца» хочет подписать защитника «Тоттенхэма» Бена Дэвиса — L’Équipe

«Ницца» хочет подписать защитника «Тоттенхэма» Бена Дэвиса — L’Équipe
Комментарии

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Уэльса Бен Дэвис может продолжить карьеру в «Ницце». Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, французский клуб намерен осуществить трансфер футболиста в январе. Из-за травм линия обороны «орлов» ощутимо пострадала, в клубе считают, что Дэвис сможет восполнить эти пробелы. Отмечается, что «Ницце» будет непросто осуществить эту сделку из-за зарплаты защитника, а также по причине желания игрока подписать долгосрочный трудовой договор.

В нынешнем клубном сезоне Бен Дэвис принял участие лишь в двух матчах, в общей сложности проведя на поле 53 минуты. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме
Официально
Клод Пюэль стал новым главным тренером «Ниццы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android