Главная Футбол Новости

Челси — Борнмут: онлайн-трансляция матча 19-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 22:30

«Челси» — «Борнмут»: онлайн-трансляция матча 19-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 22:30
Комментарии

Сегодня, 30 декабря, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Борнмут
Борнмут
После пяти матчей чемпионата Англии команда Энцо Марески набрала 29 очков и занимает пятое место. Подопечные Андони Ираолы заработали 22 очка и располагаются на 15-й строчке.

В минувшем туре лондонская команда уступила «Астон Вилле» (1:2), а «Борнмут» проиграл «Брентфорду» (1:4).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
