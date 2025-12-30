«Челси» — «Борнмут»: онлайн-трансляция матча 19-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 22:30

Сегодня, 30 декабря, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти матчей чемпионата Англии команда Энцо Марески набрала 29 очков и занимает пятое место. Подопечные Андони Ираолы заработали 22 очка и располагаются на 15-й строчке.

В минувшем туре лондонская команда уступила «Астон Вилле» (1:2), а «Борнмут» проиграл «Брентфорду» (1:4).

