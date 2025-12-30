Скидки
Главная Футбол Новости

Представитель Батракова и Баринова подвёл итоги своей агентской работы в 2025 году

Представитель Батракова и Баринова подвёл итоги своей агентской работы в 2025 году
Комментарии

Известный футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о промежуточных итогах своей работы в 2025 году.

«Этот год не был каким-то особенным с точки зрения моей работы. Мы договорились о продлении контрактов Батракова и Сильянова — «Локомотив» и ребята остались удовлетворены. Считаю, что очень правильный трансфер — переход Тимура Сулейманова в «Ростов». Там он стал получать игровое время, тренер на него рассчитывает», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Контракты Алексея Батракова и Александра Сильянова с московским клубом, а также договор Тимура Сулейманова с ростовчанами рассчитаны до лета 2029 года.

