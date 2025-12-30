Ирландский футболист умер в возрасте 23 лет, президент федерации выразил соболезнования

В возрасте 23 лет ушёл из жизни ирландский защитник Каллум Маквей. Ирландская федерация футбола выступила с заявлением и выразила соболезнования близким игрока.

«Наш президент, Конрад Кирквуд, выразил соболезнования в связи со смертью Каллума Маквея, который, к сожалению, скончался несколько дней назад в возрасте 23 лет. Каллум был членом команды «Линфилд Свифтс», которая выиграла Кубок «Стил энд Сонс» в 2019 году, а также представлял футбольные клубы «Портадаун», «Ардс», «Нокбреда» и «Киллили».

В это трудное время наши мысли с семьёй и друзьями Каллума», — говорится в сообщении пресс-службы ирландской федерации футбола в соцсети X.