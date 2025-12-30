Максименко отразил 100% ударов по его воротам за сборную России в 2025 году

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале со ссылкой на данные РУСТАТ проинформировала, что вратарь московского «Спартака» Александр Максименко стал лидером национальной команды по проценту отражённых ударов в 2025 году (100%).

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оказался лидером по количеству проведённых минут на поле среди голкиперов за сборную России в уходящем году — 381 минута.

В 2025 году Максименко провёл два матча в составе национальной команды: с Замбией (5:0) и Иорданией (0:0). Сафонов сыграл с Нигерией (1:1), Катаром (1:4), Ираном (2:1) и Перу (1:1).

