Джанфранко Дзола раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за уход Хойлунда и Мактоминея

Бывший футболист сборной Италии Джанфранко Дзола высоко отозвался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Расмусе Хойлунде, который выступает на правах аренды за «Наполи». Итальянец раскритиковал манкунианцев за то, что те отпустили датчанина и Скотта Мактоминея, упомянув экс-тренера команды Эрика тен Хага.

«Хойлунд сводит всех с ума, даже людей в «Манчестер Юнайтед». После ухода Мактоминея из-за безрассудных решений тен Хага они отпустили ещё и такого нападающего», — приводит слова Дзолы La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне датчанин провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи. У шотландца в текущем клубном сезоне 23 матча, пять голов и три голевые передачи.