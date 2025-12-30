Семеньо будет зарабатывать в «Сити» £ 7,2 млн в год, контракт — на пять лет — The Guardian

Крайний нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити». Ганский футболист будет зарабатывать около £ 150 тыс. в неделю (£ 7,2 млн в год) по пятилетнему контракту. При этом трудовое соглашение 25-летнего вингера также предполагает бонусы. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, «горожане» заплатят отступные за Семеньо в размере чуть менее £ 65 млн, включая бонусы за лояльность и агентскую комиссию. «Манчестер Сити» хочет выплатить указанную сумму в течение трёх лет.

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: