Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Семеньо будет зарабатывать в «Сити» £ 7,2 млн в год, контракт — на пять лет — The Guardian

Комментарии

Крайний нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити». Ганский футболист будет зарабатывать около £ 150 тыс. в неделю (£ 7,2 млн в год) по пятилетнему контракту. При этом трудовое соглашение 25-летнего вингера также предполагает бонусы. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, «горожане» заплатят отступные за Семеньо в размере чуть менее £ 65 млн, включая бонусы за лояльность и агентскую комиссию. «Манчестер Сити» хочет выплатить указанную сумму в течение трёх лет.

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Комментарии
