У экс-футболиста «Милана» и «Севильи» обнаружили паралич части лица

У бывшего футболиста «Милана» и «Севильи» Лукаса Окампоса обнаружили паралич левой части лица. Как сообщает пресс-служба мексиканского клуба «Монтеррей», за который выступает аргентинец, полузащитник пропустит как минимум неделю.

Сообщается, что паралич предположительно мог быть вызван вирусными осложнениями. Игроку будет предоставлен семидневный отдых, после чего он пройдёт клиническое обследование. По его итогам будет определена степень готовности Окампоса для возвращения к тренировкам.

Лукас Окампос выступает за «Монтеррей» с сентября прошлого года. В Европе, помимо «Милана» и «Севильи», аргентинец выступал за «Аякс», «Марсель», «Дженоа» и «Монако».

