Куртуа признан лучшим футболистом «Реала» в декабре

Комментарии

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком команды в декабре. В голосовании 33-летний голкипер опередил Антонио Рюдигера, Родриго Гоэса, Орельена Тчуамени и Джуда Беллингема.

В уходящем месяце бельгийский вратарь принял участие в пяти матчах в составе «Королевского клуба» во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». В остальных встречах Куртуа пропустил пять мячей.

Бельгиец выступает за «Реал» с 2018 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

