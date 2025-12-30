Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанфранко Дзола назвал причины лидерства «Интера» в Серии А

Джанфранко Дзола назвал причины лидерства «Интера» в Серии А
Комментарии

Бывший футболист сборной Италии Джанфранко Дзола поделился мнением о лидерстве «Интера» в турнирной таблице Серии А.

«У «Интера» по два невероятно талантливых игрока на каждой позиции, которые выводят их на международный уровень как одну из самых уважаемых команд. Они смогли рискнуть, пригласили Киву и поверили в него, Маротта и Аузилио (президент и спортивный директор клуба соответственно. — Прим. «Чемпионата») были вознаграждены за эту интуицию. Их смелость в принятии решения в те сложные и даже болезненные дни заслуживает признания, учитывая последствия поражения от «ПСЖ» [в финале Лиги чемпионов] и довольно неблагоприятную обстановку в клубе.

Киву заслуживает признания во всех отношениях: технически, тактически и в плане общения. Он хорошо говорит, он говорит правильные, продуманные вещи. «Интер» дважды выходил в финалы Лиги чемпионов [за последнее время]: сам факт выхода туда заслуживает уважения», — приводит слова Дзолы La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
«Интер» активизировал контакты по игроку «Хайдука» на фоне интереса «Барселоны» — GdS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android