Джанфранко Дзола назвал причины лидерства «Интера» в Серии А

Бывший футболист сборной Италии Джанфранко Дзола поделился мнением о лидерстве «Интера» в турнирной таблице Серии А.

«У «Интера» по два невероятно талантливых игрока на каждой позиции, которые выводят их на международный уровень как одну из самых уважаемых команд. Они смогли рискнуть, пригласили Киву и поверили в него, Маротта и Аузилио (президент и спортивный директор клуба соответственно. — Прим. «Чемпионата») были вознаграждены за эту интуицию. Их смелость в принятии решения в те сложные и даже болезненные дни заслуживает признания, учитывая последствия поражения от «ПСЖ» [в финале Лиги чемпионов] и довольно неблагоприятную обстановку в клубе.

Киву заслуживает признания во всех отношениях: технически, тактически и в плане общения. Он хорошо говорит, он говорит правильные, продуманные вещи. «Интер» дважды выходил в финалы Лиги чемпионов [за последнее время]: сам факт выхода туда заслуживает уважения», — приводит слова Дзолы La Gazzetta dello Sport.