Танзания — Тунис, результат матча 30 декабря 2025, счет 1:1, Кубок Африки 2025

Тунис не смог победить Танзанию в 3-м туре Кубка Африки
Завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025, в котором встречались сборные Танзании и Туниса. Команды играли на стадионе «Рабат Олимпик» (Рабат, Марокко). Встреча завершилась результативной ничьей.

Кубок африканских наций . Группа C. 3-й тур
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Танзания
Окончен
1 : 1
Тунис
0:1 Гарби – 43'     1:1 Салум – 48'    

На 43-й минуте нападающий Туниса Исмаэль Гарби открыл счёт в матче ударом с пенальти. На 48-й минуте полузащитник сборной Танзании Файсал Салум восстановил равенство в счёте.

Таким образом, Тунис довёл количество набранных очков до четырёх и занял второе место в квартете С. Танзания с двумя очками в трёх турах расположилась на третьей строчке в группе и также вышла в плей-офф.

Календарь Кубка африканских наций - 2025
Турнирная таблица Кубка африканских наций - 2025
