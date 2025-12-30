Тунис не смог победить Танзанию в 3-м туре Кубка Африки

Завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025, в котором встречались сборные Танзании и Туниса. Команды играли на стадионе «Рабат Олимпик» (Рабат, Марокко). Встреча завершилась результативной ничьей.

На 43-й минуте нападающий Туниса Исмаэль Гарби открыл счёт в матче ударом с пенальти. На 48-й минуте полузащитник сборной Танзании Файсал Салум восстановил равенство в счёте.

Таким образом, Тунис довёл количество набранных очков до четырёх и занял второе место в квартете С. Танзания с двумя очками в трёх турах расположилась на третьей строчке в группе и также вышла в плей-офф.