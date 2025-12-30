Нападающий «Ливерпуля» может быть включён в сделку по покупке Йылдыза — GdS

«Ливерпуль» проявляет интерес к крайнему нападающему «Ювентуса» Кенану Йылдызу и рассматривает вариант со сделкой по формуле «игрок плюс деньги». Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «старая синьора» рассчитывает вернуть в клуб нападающего Федерико Кьезу, который может стать частью сделки по переходу Йылдыза в стан мерсисайдцев. Подчёркивается, что изначально «Ювентус» может взять Кьезу в аренду.

Кьеза выступал в составе «Ювентуса» с 2020 по 2024 год, когда перешёл в «Ливерпуль». Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

