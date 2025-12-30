Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Ливерпуля» может быть включён в сделку по покупке Йылдыза — GdS

Нападающий «Ливерпуля» может быть включён в сделку по покупке Йылдыза — GdS
Комментарии

«Ливерпуль» проявляет интерес к крайнему нападающему «Ювентуса» Кенану Йылдызу и рассматривает вариант со сделкой по формуле «игрок плюс деньги». Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «старая синьора» рассчитывает вернуть в клуб нападающего Федерико Кьезу, который может стать частью сделки по переходу Йылдыза в стан мерсисайдцев. Подчёркивается, что изначально «Ювентус» может взять Кьезу в аренду.

Кьеза выступал в составе «Ювентуса» с 2020 по 2024 год, когда перешёл в «Ливерпуль». Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Черчесов высказался о дорогостоящих трансферах Вирца и Исака в «Ливерпуль»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android