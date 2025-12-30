Сборная Нигерии в большинстве обыграла Уганду в матче Кубка Африки

Завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка Африки — 2025 между сборными Уганды и Нигерии. Игра проходила на стадионе «Фес». В качестве главного арбитра встречи выступил Джиндо Луис Хунгнанданде. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу Нигерии. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 28-й минуте счёт открыл нападающий номинальных гостей Пол Онуачу. На 63-й минуте полузащитник Рафаэль Оньедика укрепил преимущество сборной Нигерии. Через четыре минуты Оньедика оформил дубль. На 75-й минуте полузащитник Роджерс Мато сократил отставание Уганды.

Отметим, что на 57-й минуте красную карточку получил вратарь сборной Уганды Джамал Салим.

