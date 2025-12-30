Джанфранко Дзола: пропуск двух чемпионатов мира подряд стал бы ударом для сборной Италии

Бывший футболист сборной Италии Джанфранко Дзола высказался о борьбе итальянской национальной команды за выход на чемпионат мира — 2026.

«История нашего футбола не потерпит, если мы пропустим следующий чемпионат мира, поэтому каждый, включая прессу, должен сыграть свою роль и создать подходящую атмосферу. Нас нельзя сбрасывать со счетов, нас и раньше не сбрасывали, но мы должны быть там, потому что пропуск уже двух мировых первенств подряд стал бы ударом. Гаттузо нужно поддержать, у нас есть нападающие, которые могут усилить атакующую мощь, даже без учёта Кина и Ретеги», — приводит слова Дзолы La Gazzetta dello Sport.

В полуфинальном матче плей-офф за выход на ЧМ-2026 итальянцы примут Северную Ирландию, игра пройдёт в Италии 26 марта. Если «синие» добьются победы, то в финале 31 марта им предстоит сыграть с победителем матча Уэльса и Боснии и Герцеговины на выезде.