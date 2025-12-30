Скидки
Игорь Акинфеев ответил на слова экс-партнёров по ЦСКА Тошича и Думбия о себе

Игорь Акинфеев ответил на слова экс-партнёров по ЦСКА Тошича и Думбия о себе
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слова экс-партнёров по клубу Зорана Тошича и Сейду Думбия о его карьере. Ранее серб заявил, что вратарь армейцев продолжает поддерживать свой уровень, несмотря на возраст, а ивуариец заявил, что всегда был уверен в Акинфееве во время серий пенальти в составе ЦСКА.

«Спасибо, дорогие друзья. От таких мастеров такие слова – вдвойне приятны», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Сейду Думбия защищал цвета армейцев с июля 2010-го по январь 2015-го и с августа по декабрь 2015 года. Оба уже завершили профессиональные карьеры.

