Эрлинг Холанд в соцсетях показал, как проводит свободное время

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд в социальной сети X опубликовал фотографии, на которых он проводит свободное время за игрой в гольф и другими занятиями.

Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Свою публикацию футболист сопроводил двумя эмодзи в виде государственных флагов Норвегии и Великобритании, а также надписью: «Часть первая». Ранее игрок признался, что хотел бы получить паспорт Соединённого Королевства.

Эрлинг Холанд выступает за «горожан» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 170 матчах команды, в которых забил 149 голов и отдал 25 голевых передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.