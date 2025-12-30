Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев назвал любимую новогоднюю традицию

Игорь Акинфеев назвал любимую новогоднюю традицию
Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в формате блиц-опроса выбрал свою любимую новогоднюю традицию.

— Пойти в баню или пойти на балет «Щелкунчик»?
— Пойти в баню.

— Пойти в баню или приготовить салат «Оливье»?
— Дилемма, но всё-таки, наверное, пойти в баню.

— Пойти в баню или посмотреть «Иронию судьбы»?
— Ну, тут я выберу «Иронию судьбы», конечно.

— Посмотреть «Иронию судьбы» или пойти кататься на санках?
— «Иронию судьбы».

— Посмотреть «Иронию судьбы» или разжечь камин и сидеть под пледом?
— Разжечь камин и сидеть под пледом.

— Разжечь камин и сидеть под пледом или запечь праздничную утку?
— Запечь утку.

— Запечь праздничную утку или зажигать бенгальские огни?
— Запечь утку.

— Запечь праздничную утку или объедаться мандаринами?
— Всё-таки утка на первом месте у меня.

— Праздничная утка или пойти на каток?
— Праздничная утка.

— Праздничная утка или поздравить болельщиков ЦСКА с Новым годом?
— Запечь утку и поздравить болельщиков ЦСКА с Новым годом. И поэтому, друзья, болельщики ЦСКА, с Новым годом! Хорошего всем настроения, — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Материалы по теме
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android