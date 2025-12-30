Игорь Акинфеев назвал любимую новогоднюю традицию

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в формате блиц-опроса выбрал свою любимую новогоднюю традицию.
— Пойти в баню или пойти на балет «Щелкунчик»?
— Пойти в баню.
— Пойти в баню или приготовить салат «Оливье»?
— Дилемма, но всё-таки, наверное, пойти в баню.
— Пойти в баню или посмотреть «Иронию судьбы»?
— Ну, тут я выберу «Иронию судьбы», конечно.
— Посмотреть «Иронию судьбы» или пойти кататься на санках?
— «Иронию судьбы».
— Посмотреть «Иронию судьбы» или разжечь камин и сидеть под пледом?
— Разжечь камин и сидеть под пледом.
— Разжечь камин и сидеть под пледом или запечь праздничную утку?
— Запечь утку.
— Запечь праздничную утку или зажигать бенгальские огни?
— Запечь утку.
— Запечь праздничную утку или объедаться мандаринами?
— Всё-таки утка на первом месте у меня.
— Праздничная утка или пойти на каток?
— Праздничная утка.
— Праздничная утка или поздравить болельщиков ЦСКА с Новым годом?
— Запечь утку и поздравить болельщиков ЦСКА с Новым годом. И поэтому, друзья, болельщики ЦСКА, с Новым годом! Хорошего всем настроения, — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.