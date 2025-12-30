Игорь Акинфеев назвал любимую новогоднюю традицию

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в формате блиц-опроса выбрал свою любимую новогоднюю традицию.

— Пойти в баню или пойти на балет «Щелкунчик»?

— Пойти в баню.

— Пойти в баню или приготовить салат «Оливье»?

— Дилемма, но всё-таки, наверное, пойти в баню.

— Пойти в баню или посмотреть «Иронию судьбы»?

— Ну, тут я выберу «Иронию судьбы», конечно.

— Посмотреть «Иронию судьбы» или пойти кататься на санках?

— «Иронию судьбы».

— Посмотреть «Иронию судьбы» или разжечь камин и сидеть под пледом?

— Разжечь камин и сидеть под пледом.

— Разжечь камин и сидеть под пледом или запечь праздничную утку?

— Запечь утку.

— Запечь праздничную утку или зажигать бенгальские огни?

— Запечь утку.

— Запечь праздничную утку или объедаться мандаринами?

— Всё-таки утка на первом месте у меня.

— Праздничная утка или пойти на каток?

— Праздничная утка.

— Праздничная утка или поздравить болельщиков ЦСКА с Новым годом?

— Запечь утку и поздравить болельщиков ЦСКА с Новым годом. И поэтому, друзья, болельщики ЦСКА, с Новым годом! Хорошего всем настроения, — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.