Мбаппе с 14 голами — лучший бомбардир Лиги чемпионов в 2025 году

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил 14 голов в Лиге чемпионов в 2025 году. Это лучший показатель по забитым мячам в соревновании в уходящем году. Об этом информирует аккаунт турнира на своей странице в социальной сети X.

На второй строчке расположился форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, поразивший ворота соперников 12 раз в 2025 году. Замкнул тройку лидеров нападающий «Баварии» Гарри Кейн, забивший 11 голов.

Отметим, что вингер «ПСЖ», обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле, признанный лучшим футболистом Лиги чемпионов сезона-2024/2025, отметился девятью забитыми мячами в уходящем году.

Лучший бомбардир в мировом футболе: