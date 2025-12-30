Скидки
«Акрон», «Сочи» и «Крылья Советов» хотят арендовать полузащитника «Локо» Салтыкова

«Акрон», «Сочи» и «Крылья Советов» хотят арендовать полузащитника «Локо» Салтыкова
«Акрон», «Сочи» и «Крылья Советов» хотят арендовать Никиту Салтыкова у «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Московский клуб хочет отдать игрока в аренду этой зимой.

В первой части сезона-2025/2026 21-летний вингер принял участие лишь в четырёх матчах железнодорожников в Ммр Российской Премьер-Лиге, проведя на поле суммарно 126 минут. Ещё шесть игр на счету россиянина в Фонбет Кубке России. Голевыми действиями футболист не отметился.

Салтыков перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2024 года. Вторую часть сезона-2023/2024 он провёл на правах аренды в самарском клубе.

