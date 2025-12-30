Скидки
Аморим — о трансферах: если придётся пострадать зимой, то летом «МЮ» может преуспеть

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что не будут требовать покупок новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«Я не собираюсь просить о новых приобретениях. Они знают наши потребности. Я понимаю, что мы следуем процессу, чтобы избежать прошлых ошибок.

Если нам придётся пострадать сейчас, то, возможно, летом мы будем на два шага впереди. Январский трансферный рынок действительно сложный, так что посмотрим», — приводит слова Аморима Sky Sports.

После 18 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и на текущий момент занимает шестое место. В 19-м туре манкунианцы встретятся с «Вулверхэмптоном» (30 декабря).

