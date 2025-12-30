Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

«Когда совершенство становится обыденностью». Роналду вручили награду за гол недели

Комментарии

Нападающему и капитану «Аль-Насра» Криштиану Роналду вручили награду за лучший гол недели. Напомним, во встрече 11-го тура Про-Лиги с «Аль-Охдудом» (3:0) 40-летний футболист поразил ворота соперника пяткой.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
27 декабря 2025, суббота. 17:50 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Охдуд
Наджран
1:0 Роналду – 32'     2:0 Роналду – 45+3'     3:0 Феликс – 90+4'    

«Когда совершенство становится обыденностью», — прокомментировала пресс-служба «Аль-Насра» фото с Роналду и его призом.

Фото: Al Nassr FC

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

