«Когда совершенство становится обыденностью». Роналду вручили награду за гол недели

Нападающему и капитану «Аль-Насра» Криштиану Роналду вручили награду за лучший гол недели. Напомним, во встрече 11-го тура Про-Лиги с «Аль-Охдудом» (3:0) 40-летний футболист поразил ворота соперника пяткой.

«Когда совершенство становится обыденностью», — прокомментировала пресс-служба «Аль-Насра» фото с Роналду и его призом.

Фото: Al Nassr FC

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме Игрок «Зенита» Шилов: Роналду вдохновляет меня постоянно работать над собой

Лучший бомбардир в мировом футболе: