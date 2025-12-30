Футболист из Пуэрто-Рико попал в топ-5 лучших бомбардиров 2025 года

Нападающий мадридского «Реала» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг лучших бомбардиров 2025 года с учётом голов за клуб и за национальную команду. Что примечательно, на четвёртой строчке списка оказался Кевин Эрнандес из команды «Пуэрто-Рико Сёрф». Первые пять позиций рейтинга выглядят следующим образом:

1. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции) — 67 голов.

2. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии) — 60.

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии) — 57.

4. Кевин Эрнандес («Пуэрто-Рико Сёрф», сборная Пуэрто-Рико) — 48.

5. Виктор Осимхен («Галатасарай», сборная Нигерии) — 46.