Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Ему плевать на всё». Хойлунд объяснил, почему Роналду является его кумиром

«Ему плевать на всё». Хойлунд объяснил, почему Роналду является его кумиром
Комментарии

Форвард «Наполи» Расмус Хойлунд рассказал, почему равняется на нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Очевидно, что Криштиану — мой главный кумир. Думаю, я пытался чему-то у него научиться. Мы с ним не похожи как игроки, но в плане менталитета, жажды забивать голы и тому подобного мы похожи.

Я просто считаю его таким крутым. Думаю, с самого детства я и мои друзья равнялись на него из-за того, как он держится, из-за его уверенности в себе и его мышления. Он считает себя лучшим, даже если некоторые люди так не думают. Ему плевать на всё, он просто хочет становиться лучше, лучше и лучше. Я действительно восхищаюсь им за это.

Я встречался с ним всего один или два раза, когда наши сборные играли друг с другом, и я отпраздновал гол в его стиле. Мы особо не разговаривали, но я был бы рад сделать это когда-нибудь», — приводит слова Хойлунда Sports Illustrated.

