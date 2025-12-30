«Ему плевать на всё». Хойлунд объяснил, почему Роналду является его кумиром

Форвард «Наполи» Расмус Хойлунд рассказал, почему равняется на нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Очевидно, что Криштиану — мой главный кумир. Думаю, я пытался чему-то у него научиться. Мы с ним не похожи как игроки, но в плане менталитета, жажды забивать голы и тому подобного мы похожи.

Я просто считаю его таким крутым. Думаю, с самого детства я и мои друзья равнялись на него из-за того, как он держится, из-за его уверенности в себе и его мышления. Он считает себя лучшим, даже если некоторые люди так не думают. Ему плевать на всё, он просто хочет становиться лучше, лучше и лучше. Я действительно восхищаюсь им за это.

Я встречался с ним всего один или два раза, когда наши сборные играли друг с другом, и я отпраздновал гол в его стиле. Мы особо не разговаривали, но я был бы рад сделать это когда-нибудь», — приводит слова Хойлунда Sports Illustrated.

