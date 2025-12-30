Гол Роналду не помог «Аль-Насру» победить «Аль-Иттифак», Вейналдум оформил дубль

Завершился матч 13-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Аль-Иттифак — Абдулла Аль-Дабиль» (Даммам, Саудовская Аравия). Встреча завершилась результативной ничьей.

На 16-й минуте экс-полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум вывел «Аль-Иттифак» вперёд. На 47-й минуте португальский форвард Жоау Феликс восстановил равенство в счёте. На 67-й минуте нападающий Криштиану Роналду вывел свою команду вперёд. На 80-й минуте Вейналдум оформил дубль.

Таким образом, «Аль-Наср» впервые в сезоне потерял очки. У команды 31 очко в 11 матчах и первое место в турнирной таблице. «Аль-Иттифак» располагается на восьмой строчке с 16 очками.