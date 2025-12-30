Скидки
Стало известно условие, при котором «Барселона» отпустит тер Штегена в «Жирону»

«Барселона» готова отпустить вратаря Марка-Андре тер Штегена в другую команду даже не на самых выгодных для себя условиях. На текущий момент интерес к 33-летнему голкиперу проявляет «Жирона». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые готовы отдать тер Штегена в аренду «Жироне», если она сможет взять на себя покрытие около четверти заработной платы футболиста в нынешнем сезоне.

Подчёркивается, что сам голкипер не хочет покидать «Барселону». По семейным обстоятельствам тер Штеген желает остаться в Каталонии. В связи с этим вариант с переходом в «Жирону» является самым вероятным.

Немецкий вратарь играет за сине-гранатовых с 2014 года. За этот период тер Штеген принял участие в 423 матчах во всех турнирах, в 176 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

В «Жироне» прокомментировали информацию о возможном переходе тер Штегена из «Барселоны»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

